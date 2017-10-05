В Казани пройдет вечер памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского

В Казани 25 ноября в сквере имени Аксенова пройдет вечер памяти российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, который скончался 22 ноября после продолжительной болезни.

В память о певце в сквере будут транслироваться видеозаписи лучших его выступлений. Также своими воспоминаниями поделятся деятели культуры, которые были лично знакомы с артистом. Кроме того, на памятном вечере выступят чтецы Фонда развития исполнительного искусства Татарстана «Sforzando» и студент КФУ Янаков Христос.

Организатором мероприятия выступает Дирекция парков и скверов Казани при поддержке «Татаркино». Начало мероприятия в 17.00.

Напомним, Хворостовский скончался в Лондоне на 56-м году жизни. ​В 2015 году Хворостовский объявил, что страдает от опухоли мозга и начинает лечение. ​Впоследствии из-за болезни он неоднократно отменял свои выступления. В частности, в связи с этим в сентябре прошлого года был отменен концерт Хворостовского в Вене, а в декабре того же года — в Москве. Позже в этом же месяце певец отказался от участия в оперных постановках, а спустя еще несколько месяцев, в июне, были отменены запланированные артистом на сезон 2017–2018 годов выступления в Венской государственной опере.