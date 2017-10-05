Европейский суд рассмотрит жалобу вдовы, чей муж умер после пребывания в полиции Челнов

Европейский суд рассмотрит жалобу Ларисы Сабуровой, чей муж умер после 10-часового пребывания в полиции Набережных Челнов. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Женщина указывает, что российские власти нарушили ст. 2 (Право на жизнь) и ст. 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 17 на 18 сентября прошлого года. Полицейские доставили 39-летнего Константина Сабурова в отдел полиции, который якобы находился в состоянии наркотического опьянения.

- В отношении него был составлен административный протокол, а его самого поместили в камеру. Сабуров в общей сложности провел в полиции около 10 часов, после его доставили в больницу, - говорится в сообщении.

Спустя четыре дня он умер в больнице. По словам врачей, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. При этом судебно-медицинская экспертиза не установила признаков наркотического опьянения мужчины.

- То, что Сабуров отказался от медицинского освидетельствования, опровергается самими же полицейскими, которые отмечали, что «Сабуров не разговаривал, а лишь мычал и качал головой», - считают правозащитники. - Сотрудники полиции, вместо того, чтобы вызвать «скорую», составили протокол и поместили мужчину в беспомощном состоянии на 10 часов в камеру.

Позже выяснилось, что за 7 часов до задержания Сабуров по неосторожности упал лицом вниз и ударился головой об бетонный пол. Поэтому Следственный комитет дважды отказывал в возбуждении уголовного дела в отношении стражей порядка по статье «Халатность».

- Сотрудниками полиции не выполнены должностные обязанности в части своевременного вызова Сабурову скорой помощи, но вины их в этом не усматривается, поскольку сам Сабуров их об этом не просил, - заключил следователь.

В 2017 году Набережночелнинский городской суд и Верховный суд Татарстана также признали решение СК законным. После чего Лариса Сабурова обратилась с жалобой в Европейский суд.