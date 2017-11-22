СМИ: в школах Татарстана отменили ОГЭ по татарскому языку‍

Выпускники будут по-прежнему сдавать экзамены по русскому языку и математике, а также еще два предмета по выбору

В школах Татарстана отменили обязательный экзамен по татарскому языку для выпускников 9 классов, об этом сообщает Kazanfirst.ru со ссылкой на родителей учеников.

Выпускники будут по-прежнему сдавать экзамены по русскому языку и математике, а также еще два предмета по выбору.

По словам одной из родительниц, сейчас в Татарстане детям преподают 2 часа татарского языка в неделю.

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Основной государственный экзамен (ОГЭ) – это основной вид экзамена для выпускников 9 классов в средней школе России. Сдача ОГЭ необходима для перехода в 10 класс. Реузльтаты ОГЭ влияют на оценки в аттестате. Выпускники 9 классов общеобразовательных учреждений сдают 2 обязательных экзамена (русский язык и математика) и 2 экзамена по предметам по выбору.

Напомним, продолжение 33-го заседания Госсовета РТ, где будут обсуждать судьбу татарского языка, состоится 29 ноября. Ранее сессия Госсовета РТ уже дважды приостанавливалась из-за отсутствия решения о "наболевшем языковом" вопросе в школах республики.

Сейчас, по словам президента РТ Рустама Минниханова, Татарстан ожидает нового федерального стандарта, согласно которому татарский язык будет преподаваться два часа в неделю.