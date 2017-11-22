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В Татарстане средняя ставка по ипотеке снизилась до 9,58 процентов

В Татарстане средняя ставка по ипотеке снизилась до 9,58 процентов
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Фото: архив ProKazan

В Татарстане средняя ставка по ипотеке составила 9,58 процентов, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем в среднем по России, где она составляет 9,88 процентов. Об этом сообщила ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина, передает "РБК - Татарстан".

- До конца 2017 года возможно незначительное снижение ипотечных ставок на 0,2−0,3 процентных пункта. В 2018 году при отсутствии внутренних и внешних экономических шоков снижение ставок будет происходить меньшими темпами, чем в текущем году, — в пределах 0,5−0,8 процентных пункта, — сообщила аналитик.

В Татарстане с января по сентябрь этого года было выдано 27,4 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 41 млрд рублей. Прирост по объему выдач составил 21 процент, а по количеству – всего 8 процентов по сравнению с 2016 годом. Средний размер ипотечного кредита увеличился на 11 процентов – с 1,34 млн рублей до 1,49 млн рублей.

Н. Вильданов, 24.11.2017, 09:58
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин24 ноября 2017, 10:33
ладно
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Дмитрий24 ноября 2017, 10:40
И что с этого ?? Все равно это очень , очень много !! Ставкв должна быть хотя юы два процента , хотя бы !! А еще нужно что бы цены на квартиры падали вместе со ставкой !! Иначе так и останеться ипотека в нашей стране не доступной большинству , а кто взял ипотеку по необходимости обречены на настоящее рабство перед банками !!
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Горожанин24 ноября 2017, 10:42
Снизилась почти до 9% и - о чудо! - банки не разоряются и застройщики продолжают строить. А помнится лет пять назад говорили, что нет-нет, снижать процент по ипотеке нельзя, а то всё рухнет! Так может еще можно снизить? Ипотеку процентов так до четырех, а цены на метры раза в два?
Ведь все равно ТАК БУДЕТ лет через десять! Сделайте это сразу и спрос на квартиры вырастет раза в три!
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Я24 ноября 2017, 10:57
То, что продавцы показывают ипотеку под 8-9 процентов не пудрите нам мозги, остальные 3-4 процента сидят внутри стоимости квартиры (сговор между банком и застройщиком)
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Горожанин24 ноября 2017, 11:18
как банкир скажу - это полный ....дёж. там столько скрытых платежей, что мало не покажется. минимум - 15-17%
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