В Татарстане средняя ставка по ипотеке снизилась до 9,58 процентов

В Татарстане средняя ставка по ипотеке составила 9,58 процентов, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем в среднем по России, где она составляет 9,88 процентов. Об этом сообщила ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина, передает "РБК - Татарстан".

- До конца 2017 года возможно незначительное снижение ипотечных ставок на 0,2−0,3 процентных пункта. В 2018 году при отсутствии внутренних и внешних экономических шоков снижение ставок будет происходить меньшими темпами, чем в текущем году, — в пределах 0,5−0,8 процентных пункта, — сообщила аналитик.

В Татарстане с января по сентябрь этого года было выдано 27,4 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 41 млрд рублей. Прирост по объему выдач составил 21 процент, а по количеству – всего 8 процентов по сравнению с 2016 годом. Средний размер ипотечного кредита увеличился на 11 процентов – с 1,34 млн рублей до 1,49 млн рублей.