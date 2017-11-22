Минздрав предложил запретить продавать алкоголь пьяным покупателям

Минздрав РФ предлагает ввести новые правила для торговли алкоголем, в частности, дать право магазинам, а также ресторанам и другим точкам общественного питания не продавать его сильно выпившим гражданам, сообщают "Известия".

Ведомство предлагает ввести изменения в статью федерального закона от 22 ноября 1995 года, регулирующего продажу алкогольных напитков и ограничивающую их потребление.

- Организации и индивидуальные предприниматели вправе отказывать ‎в розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, находящимся ‎в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, предлагается выделять в магазинах для алкогольной продукции специальные места: отделы, секции, помещения — таким образом, чтобы их демонстрация "осуществлялась отдельно от других видов продуктов и товаров, а место демонстрации не было доступно прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары".

Источник, близкий к ведомству, уточнил, что введение нормы планируется с 1 сентября 2018 года.

По мнению экспертов, это поможет не только укрепить здоровье нации, но и снизить количество ДТП, преступлений с применением насилия, хулиганских действий, а также порчи государственного и частного имущества. По словам экспертов, мера будет эффективной, но важно разработать метод оценки алкогольного опьянения покупателей.

Отмечается, что похожая мера уже действует в других странах - так, тридцать штатов США имеют законодательные положения, которые налагают на лицензированные учреждения (рестораны, бары и магазины спиртных напитков) ответственность за продажу алкоголя лицам, которые в результате опьянения причиняют травмы или смерть другим людям.