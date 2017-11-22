Жительница Татарстана стала «Девушкой года Playboy - 2017»

23-летняя Лия Ситдикова из Набережных Челнов стала лицом журнала Playboу в 2017 году, выиграв конкурс у 11 соперниц-полуфиналисток. Об этом сообщается на сайте журнала.

Девушка получит почетный титул "Девушка года Playboy 2017", съемку на обложку журнала и приз в 1 млн рублей или подарок на эту сумму, а также подарки от спонсоров.

В декабре в ее честь будет устроена вечеринка в одном из самых модных московских клубов, где пройдет церемония награждения.

Напомним, ранее девушка приняла участие в съемках нового клипа группы "Ленинград" "Вояж".