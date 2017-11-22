В Татарстане депутат сельского поселения травил рыбу и животных фенолом

В Тукаевском районе Татарстана депутата Совета Калмашевского сельского поселения 57-летнего Рифа Миннекаева подозревают в загрязнении трех рек опасным веществом. Об этом сообщает Следственный комитет РТ.

Отмечается, что Миннекаев, занимая должности директора ООО «Коммунальные сети – Татарстан» и ООО «Коммунальные сети – Новый», в 2013-2016 годах, предоставляя услуги отведения сточных вод Тлянче-Тамакского, Новотроицкого и Мусабай-Заводского сельских поселений, организовал сброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в реки Челна, Бурдинка и Тирянъелга.

- Загрязнение водоемов повлекло массовую гибель водных биологических ресурсов, а также повлекло опасность отравления животных и человека веществом I класса опасности (фенолом), - сообщили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз. Расследование продолжается.