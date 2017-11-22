Власти Казани не одобрили митинг «Путин, мы с тобой» в поддержку поручений президента РФ

Мэрия Казани не согласовала акцию «Владимир Путин, мы с тобой» в поддержку поручений президента России о добровольном изучении национальных языков в школах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на организатора акции Эдуарда Носова.

Отмечается, что митинг не был согласован по причине того, что уведомление о проведении мероприятия «не соответствует требованиям федерального закона».

Акция была запланирована на 2 декабря. Активисты предложили для согласования три площадки - на площади Свободы у общественной приемной «Единой России», на улице Баумана либо у памятника Муллануру Вахитову.

Напомним, Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, который проходил в Йошкар-Оле, заявил, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

- Русский язык — это государственный язык, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя. Языки народов нашей страны — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — это добровольное право. Заставлять изучать человека язык, который родным для него не является недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского языка. Обращаю на это внимание глав регионов, - сказал он тогда.