В Казани пройдет благотворительный кинопоказ фильма для слепых и слабовидящих

28 ноября в 14.00 в кинотеатре «Мир» состоится благотворительный показ фильма-альманаха «20:17», посвященного столетию русской революции и ставшего одной из главных премьер Санкт-Петербургского международного культурного форума, завершившегося 18 ноября 2017г.

Альманах «20:17» состоит из трех фильмов: «Глаза Октября» Арсения Занина, «Топливо» Михаила Архипова и «Ленин_2017» Дениса Шабаева. Связывают работы молодых режиссеров в единую структуру отрывки дебютного анимационного фильма Юрия Норштейна «25-е, первый день», который культовый мультипликатор в свое время создал к 50-летию Революции. Проект также поддержал Госфильмофонд и предоставил создателям «20:17» множество уникальных архивных кадров старых игровых фильмов и кинохроник.

Фильм адаптирован для слабовидящих и будет представлен с тифлокомментариями.

Участие Казани в международном движении #ЩедрыйВторник второй год подряд обеспечивают компания «МегаФон», Республиканская библиотека слепых и кинотеатр «Мир».