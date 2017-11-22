Акция «Дружные соседи»: получи скидку 50% на услуги «Ростелекома»

В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» стартует акция «Дружные соседи». По условиям акции, если при подключении услуги «Домашний интернет» новый абонент назовет номер лицевого счета рекомендателя (действующего абонента услуг «Ростелекома»), то они оба получают скидку 50% на свой лицевой счет. Номер лицевого счета необходимо назвать при подключении услуги в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

«Многие абоненты подключались к «Ростелекому» по совету своих родных и друзей и рекомендуют эти услуги уже своим знакомым. Это обычная практика. Мы хотим поощрить таких клиентов и за каждого подключившегося по рекомендации знакомых дарим скидку 50%», – прокомментировала Екатерина Петропавловская, коммерческий директор ООО «Ростелеком-Розничные системы».

Акция действует на территории всей России до 31 декабря 2017 года.

Подробная информация об акции https://rt.ru/press/news/news25624.