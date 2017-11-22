Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и +1 градус

Сегодня, 24 ноября, в Казани будет облачно, ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный, северный умеренный. Максимальная температура воздуха днем от -1 до +1 гр. На дорогах местами гололедица.