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Завтра в Казани ожидается +1 градус

Завтра в Казани ожидается +1 градус
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Фото: Гидрометцентр РТ

Завтра, 24 ноября, в Казани будет облачно, ожидается небольшой мокрый снег. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный, северный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная температура воздуха днем от -1 до +1 гр. На дорогах местами гололедица. 

Люция Кашапова, 23.11.2017, 17:12
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин23 ноября 2017, 18:12
Метеорологи, что там за смог над Казанью?
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