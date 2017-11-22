Жителей России предупредили о подорожании хамона и фуа-гра к Новому году

Цены на импортные мясные деликатесы могут вырасти на треть к новогодним праздникам. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Минсельхоза.

По информации ведомства, осенью рост средних контактных цен на изделия и консервы из мяса составил 35,1 процента. Это хамон, фуа-гра, ветчина и другие мясные продукты из Европы, не попавшие под эмбарго. Стоимость некоторых деликатесов достигает 2,5 тысячи рублей за 100 граммов — к примеру, хамона.

Газета отмечает, что сейчас фуа-гра в упаковке до 200 граммов может стоить примерно три тысячи рублей.

Эксперты напомнили, что под эмбарго в 2014 году попали не все мясные изделия из западных стран. Речь идет о мясе крупного рогатого скота, свинине, домашней птице, колбасах и субпродуктах. Разрешено ввозить, к примеру, печень уток и гусей (фуа-гра), хамон и другие копченые продукты — окорока, баранину и говядину. Также допустимы паштеты из печени уток, гусей и куриц, ветчина, бекон, буженина и мясные консервы.