Президент России исключил Минниханова из президиума Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин провел плановую ротацию состава президиума Государственного совета РФ и исключил из него главу Татарстана Рустама Минниханова. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства.
Так, после ротации в состав президиума вошли: глава республики Марий Эл Александр Евстифеев, глава республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.
Кстати, до этого президент РТ Рустам Минниханов состоял в президиуме в 2010 году.