Гендиректор «Камаза» впервые вошел в топ-20 директоров-капиталистов по версии Forbes

Генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин впервые попал в рейтинг директоров-капиталистов по версии Forbes. Исследование было опубликовано на сайте издания.

Так, он занял 11 место в рейтинге. Пакет акций Когогина Forbes оценил в $45,6 млн.

Лидером же рейтинга стал главный исполнительный директор «Еврохима» Дмитрий Стрежнев. Его долю в химической компании оценили в $675 млн. Далее идет заместитель председателя совета директоров «Сибура» Александр Дюков. Его пакет составил $550 млн. Тройку лидеров рейтинга замыкает генеральный директор USM Management Иван Стрешинский, его пакет акций издание оценило в $520 млн.

Напомним, ранее издание Forbes в своем исследовании «Богатейшие семейные кланы России — 2017» оценило состояние семьи первого президента РТ Минтимера Шаймиева в $2,2 млрд. Такое высокое место в рейтинге обеспечили Айрат и Радик Шаймиевы, совладельцы группы ТАИФ. Совокупное состояние их семей Forbes оценил в $2,215 млрд. Из них по $1,1 млрд приходится на каждого брата, а $15 млн – на сына Айрата Шаймиева Тимура, который последние годы руководит небольшой нефтяной компанией ООО «МНКТ».