СМИ: Минздрав отказался принимать участие в создании вытрезвителей на ЧМ-2018

Министерство здравоохранения России не намерено принимать участие в запуске системы вытрезвителей к чемпионату мира по футболу 2018 года, так как подобные заведения не являются медицинскими, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

- Вопрос функционирования специализированных учреждений для оказания помощи лицам в состоянии опьянения целесообразно решать путем издания соответствующих нормативных правовых актов субъектов, — сообщили в министерстве.

Там также отметили, что согласно действующим нормам медицинская помощь оказывается нетрезвым людям только при наличии соответствующих показаний, таких как выраженные расстройства жизненно важных функций организма.

Напомним, с 1 января 2018 года в Казани и других районах РТ заработают вытрезвители. Так, согласно постановлению, нетрезвому гражданину необходимо пройти медицинское освидетельствование и дать свое согласие на нахождение в вытрезвителе. При этом гражданину в вытрезвителе предоставляются бесплатные услуги: санитарно-гигиеническая обработка, спальное место, временное хранение вещей. Платные услуги — по заявлению гражданина. В документе также отмечается, что оказание услуг осуществляется раздельно для мужчин и для женщин. Выписка осуществляется только после полного отрезвления гражданина, но не позднее чем через 24 часа после поступления.