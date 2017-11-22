Депутат Госсовета Барышев о победе над коррупцией: «Это случится не при нашей жизни»

Депутат Госсовета РТ и владелец сети гипермаркетов "Эссен" Леонид Барышев заявил, что победа над коррупцией произойдет не при "нашей жизни", об этом он сообщил на заседании совета молодежных антикоррупционных общественных организаций.

- Это произойдет не совсем быстро и не совсем до конца. Усилия каждой ячейки общества, каждого элемента общества будут создавать изменения, которые приведут к победе. Но это случится, к сожалению, не при нашей жизни [...]



Нормально, когда власть ездит на хорошей машине, живет в довольно хорошем доме при такой же, как у других, зарплате? Нормальным считается, что глава администрации маленького поселка городского типа будет ездить на Lexus последний модели, у него отличный дом и прислуга, которая устроена в администрации. Это тоже нормально! Нормальным считается, что у власти всегда богатые дети, но где мы видели, что отпрыски власти работают на заводах слесарями?! Мы приходим к тому, что удача — это монополия власти! Даже в бизнесе монополия власти! Нормальным считается то, что зарплата чиновника — это не главный источник его дохода, - заявил депутат.

По его словам, сейчас в России действуют понятийные нормы, но постепенно происходит переход к правовому государству.

Напомним, в Татарстане в 2017 году были наказаны 206 муниципальных служащих за за конфликт интересов и ложные сведения о доходах и расходах, при этом за последние годы начала снижаться эффективность взяток. Согласно исследованиям, каждый 11-й житель Татарстана в 2017 году сталкивался с коррупционными ситуациями. На сегодняшний день одной из главных проблем является то, что девять человек из десяти не сообщают о коррупционных нарушениях.