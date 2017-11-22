В Татарстане испытают новую технологию сжижения газа

В Татарстане в индустриальном парке "Чистополь" хотят провести испытания новой установки крупнотоннажного сжижения газа, разработку которой заказал "Газпром", об этом сообщают "Ведомости".

Газовая корпорация заключила контракт с предприятием "Криогенмаш" на разработку технологии производства до 100 т сжиженного газа в час (около 0,87 млн т в год), а также создание и испытание опытной установки.

Испытания пройдут на действующей промышленной площадке компании или одного из ее дочерних предприятий. Для первых тестов собираются установить линию сжижения уменьшенной производительности, которая составит около 10% от запланированной.

Опытно-промышленная эксплуатация первой установки запланирована на 2020 год. Стоимость контракта не называется.