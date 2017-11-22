В Казани на месте заброшенных корпусов КМПО построят самый большой торговый центр

Строительство обойдется примерно в 9 млрд рублей

В Авиастроительном районе Казани на месте заброшенных корпусов КМПО построят самый большой торговый центр в городе под название «Авиатика», пишет «Вечерняя Казань».

Отмечается, что строительство на улице Миля уже идет полным ходом, объект общей площадью 190 тыс кв м планируют сдать в конце декабря 2018 года.

- Строительство обойдется примерно в 9 млрд рублей. Инвестор и заказчик строительства «Авиатики» - ООО «ТрейдСквер, - говорится в сообщении.

Планируется, что в новом ТЦ будет аттракцион с аэротрубой, скалодром, веревочный парк, картинг.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани планируют построить новый торговый центр за 6 млрд рублей. Пятиэтажный торгово-развлекательный комплекс планируют построить на Павлюхина общей площадью 136 тыс кв м.