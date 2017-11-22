Полиция Казани задержала вокзальных рэкетиров из местной ОПГ

В Казани задержали участников местной группировки, которых подозревают в вымогательстве, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как сообщили двое владельцев торговых павильонов на площади у железнодорожного вокзала, участники ОПГ требовали с них ежемесячно по 30 тыс рублей, мотивируя это тем, что бизнес осуществляется на подконтрольной им территории.

- Для подтверждения серьезности своих намерений они неоднократно демонстративно осуществляли порчу имущества. А впоследствии неоднократно поджигали торговые точки, - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ.

МВД Татарстан просит всех, кто обладает какой-либо информацией обратиться по телефону: 291-26-45.

Напомним, ранее в Казани задержали 21-летнего участника ОПГ "Перваки", которого подозревают в том, что он вместе с другими членами банды избил 19-летнего жителя города, а также сняли с него брюки и стали угрожать изнасилованием.