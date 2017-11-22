Татарстан закупит роботов на 1 млн рублей‍ в младшие классы школ

Министерство образования РТ выделило 1,16 млн рублей на покупку роботов для младших классов школ, об этом свидетельствуют данные тендера.

Всего будут куплены 44 робота, стоимость одного робота превысит 26 тысяч рублей. Устройство представляет собой учебный комплекс, основой которого является настольный робот-манипулятор, установленный на панель-основание. Принцип работы манипулятора основан на осевом вращении звеньев посредством приводов и серводвигателей.

С их помощью планируется объяснять учащимся принципы построения роботов, основы программирования, отладки и управления.