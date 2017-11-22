В больницах Татарстана с 2018 года перестанут принимать по «старым» полисам?

ProKazan.ru узнал, нужно ли менять полисы обязательного медицинского страхования и как можно это сделать

Казанцы в социальных сетях сообщают, что в некоторых поликлиниках не принимают по старым полисам. Горожан отправляют в срочном порядке менять зеленые полисы, выполненные в виде книжки, на новые. Мы обратились в «АК БАРС-Мед» с просьбой прокомментировать ситуацию.

В компании рассказали, что в настоящий момент полисы старого образца еще действуют и по ним можно обратиться за медицинской помощь. Однако жителям республики рекомендуется как можно скорее поменять полисы, выданные до 1 мая 2011 года, на новые — бумажные или электронные.

— Официального решения, что «старые» полисы перестанут действовать с января 2018 года пока нет. Но такая вероятность существует. Если откладывать процедуру замены, есть риск попасть в волну ажиотажа, а это очереди, — прокомментировали представители страховой компании.



Фото: акбарсмед.рф

Как поменять полис?

Полисы ОМС выдаются в страховой медицинской организации. Например, в «АК БАРС-Мед» написать заявление на оформление нового полиса можно двумя способами: подойти в офис без предварительной записи и попасть на прием в порядке живой очереди или записаться заранее на сайте или по телефону и придти в выбранное время. Замена полиса производится бесплатно.

С собой на прием необходимо взять паспорт и СНИЛС. Детей до 18 лет должен сопровождать один из родителей или другой законный представитель.

Новый полис оформляется в течение 30 дней после обращения. Чтобы человек не остался в этот период без медицинской помощи, ему выдается временное свидетельство. Оно имеет силу полиса и по нему в полном объеме должны оказываться бесплатные медицинские услуги. Когда новый полис будет готов, на телефон придет смс-уведомление и его можно будет получить в том же отделении, где было выдано временное свидетельство.



Фото: акбарсмед.рф

Чем электронный полис отличается от бумажного полиса нового образца?

Старый полис сейчас можно поменять на новый бумажный полис или на электронный.

Бумажный полис представляет собой бланк формата А5. На нем указан уникальный номер и срок действия полиса, а также имя, пол и дата рождения его обладателя.

Электронный полис в Татарстане начали выдавать только в мае 2017 года. Он выглядит как банковская карта с фотографией застрахованного человека и чип-модулем. Внутри чипа содержится вся необходимая информация: номер полиса, имя, пол, дата и место рождения, СНИЛС, данные о страховой медицинской организации.

И бумажный и электронный полисы имеют одинаковую силу, они также действуют на всей территории России. Каждый гражданин может сам выбрать предпочтительный формат полиса.

Если уже есть новый бумажный полис, можно оформить электронный?

При желании новый бумажный полис можно поменять на электронный, однако острой необходимости в этом нет. Если получить электронный полис все-таки хочется, то можно обратиться в офис своей страховой компании. При себе нужно иметь документы, указанные выше.

Нужно ли получать новый полис тем, у кого есть карта жителя Республики Татарстан?

Карта жителя РТ не является полисом ОМС. На нее просто записывается информация об имеющемся полисе. И если у владельца карты на руках документ старого образца, то его также необходимо поменять на новый.