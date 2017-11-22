Астроном КФУ о возможном падении метеорита в Казани: это бред

Сообщения о возможном падении метеорита в Казани, Нижнем Новгороде или Самаре является псевдонаучной импровизацией, об этом заявил доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ, кандидат физико-математических наук Роман Жучков.

Напомним, ранее замдиректора самарского клуба любителей астрономии "АстроСамара" Сергей Аверьянов заявил, что на названные выше три города может упасть метеорит длиной 25 метров и весом свыше 20 тысяч тонн.

- Речь, очевидно, идет о декабрьском метеорном потоке Геминиды, максимум которого приходится на 13 – 14 декабря. Да, поток довольно интенсивный, но предсказывать столкновение с Землей крупных тел, а тем более "города, для которых велика вероятность столкновения", – это бред, - цитирует "Татар информ" слова Романа Жучкова.

По его словам, в метеорном потоке Геминиды есть тела различных размеров, но большая часть из них – это пылинки.

- В общем, казанцам можно успокоиться: конечно, мы все умрем… но не в декабре 2017 года от падения метеорита из потока Геминиды, – отметил ученый.

В МЧС Татарстана ранее также сообщили, что к ним не поступала информация о возможном падении метеорита в декабре в Казани.