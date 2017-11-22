В Казани решили продать здание бывшего отеля Mariott у Кремля с еще большей скидкой

Гостиницу за последние полгода выставляют на торги уже в третий раз

Гостиницу Center Hotel Kazan Kremlin (ранее Marriott) в третий раз за последние полгода выставляют на торги, на этот раз с еще большей, чем ранее скидкой, минимальная планка - 864 млн рублей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Эксперты считают, что эта стоимость приближается к рыночной цене гостиничного комплекса, однако сомневаются, что в этот раз торги состоятся. Аналитики говорят, что после потери международного бренда речь идет о продаже "не премиального гостиничного фонда, а стандартного объекта коммерческой недвижимости". По их мнению, покупатель на актив найдется при цене не более 650–700 млн рублей.

Напомним, в октябре здание не смогли продать за 1 млрд рублей. На конкурс вновь не поступило ни одной заявки.

Казанский отель Mariott стал причиной конфликта между владельцем и управляющим. Прежний собственник отеля Marriott — ООО "Динамикс Групп" ранее сотрудничал с гостиничным оператором ООО "СиУай Казань Отель Лизинг". "Динамикс Групп" была признана банкротом. Договор с оператором был расторгнут из-за того, что он не платил за аренду гостиничного комплекса и не выполнял законные требования конкурсного управляющего Павла Лесникова. Поэтому Лесников решил привлечь в Marriott нового оператора.