Прокурор Татарстана посетил казанский СИЗО, где отбывает наказание экс-глава ТФБ Мусин

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков посетил казанский СИЗО-2, где отбывают наказание экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин, бывший ректор КНИТУ-КХТИ Герман Дьяконов и глава строительной компании «ФОН» Анатолий Ливада. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.

- Прокурор посетил режимные корпуса, где провел беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными мужчинами и женщинами, - отметили в ведомстве.

Сообщается, что один из обвиняемых обратился к Нафикову с просьбой заменить паспорт, так как ему исполнилось 45 лет.

- Жалоб и заявлений по условиям содержания от следственно-арестованных в ходе визита не поступало, - говорится в сообщении.