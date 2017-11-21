Наверх
ProKazan.ru узнал, почему в Казани до сих пор нет снега
18:20, сегодня
СМИ: бывший теплоход Госсоветника РТ Шаймиева возобновит работу в Казани
18:31, сегодня
Суд освободил экс-главу исполкома Челнов под подписку о невыезде
17:53, сегодня
СМИ: в Чистополе рядом с часовым заводом зафиксировали превышение радиационного фона
17:33, сегодня5
Кандидат в президенты Сергей Пахомов помогает экстрасенсам выбрать лучшего из лучших
ДК Ленина в Казани откроют к Новому году
16:52, сегодня10
Реклама
В Татарстане педиатра осудили за смерть 6-месячного мальчика
16:34, сегодня2
«У дома насчитала девять штук! Умирают в мучениях». В центре Казани массово отравили ворон
16:27, сегодня34
Не банком единым, или В поисках альтернативы вкладам
Помощник прокурора, которого со следователем избили в Казани: "Ничего страшного"
16:19, сегодня9
Завтра в Казани воздух прогреется до 3 градусов
16:17, сегодня
Кредиторы "Спурт" банка увеличили свои требования на 1 млрд рублей
15:46, сегодня1
Жительница Казани с тревожной кнопкой спасла магазин от ограбления
Казанцев напугали хлопки на Пороховом заводе
15:43, сегодня2
Татарстан стал лидером по количеству "приехавших" в Приволжском округе
15:25, сегодня21
В Татарстане появятся магазины на колесах
15:19, сегодня10
Как приобрести квартиру от компании «Унистрой» в беспроцентную рассрочку
В Челнах нашли новое здание театру после жалобы Путину
14:46, сегодня2
Избиение следователя и прокурора в Казани: все началось с пролитого стакана воды
14:30, сегодня28
Роспотребнадзор РТ снял с продажи меховые изделия на 3 млн рублей
14:10, сегодня1
«Ростелеком» разработал карту транспортных происшествий Приволжского транспортного региона
14:05, сегодня2
В центре Казани неизвестные решили присвоить часть сквера
13:45, сегодня20
СМИ: в России могут разрешить ходить во все частные клиники по полису ОМС
13:40, сегодня6
В Татарстане приставы незаконно закрыли 188 производств: возбуждено уголовное дело
13:08, сегодня2
В Казани на две недели закрыли проезд по Дубравной и Аметьевской магистрали
12:40, сегодня1
«В отпуск в США»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть
12:36, сегодня18
Минобрнауки РТ удалил со своего сайта разъяснение об обязанности изучать татарский язык
12:08, сегодня23
В Казани задержали парня, с ножом напавшего на два центра микрофинансирования
11:59, сегодня15
Под Казанью в реку Меша сбросили отходы: концентрации опасных веществ превышены в 10 раз
11:34, сегодня11
Блогер из РТ обвинил организаторов шоу на Первом канале «Я могу» в подмене участников
11:33, сегодня10
Пьяная драка у ресторана: в Казани избили помощника прокурора Балашова и следователя из РТ
11:20, сегодня46
Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский‍
10:56, сегодня17
В МЧС прокомментировали сообщения о возможном падении метеорита в Казани
10:50, сегодня17
В Казани обустроят ярмарочные площадки за 20,9 млн рублей
10:33, сегодня8
В Казани иномарка сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе‍
10:30, сегодня5
Из Казани в Иран откроют прямой авиарейс
10:10, сегодня8
В Татарстане нашли незаконное кладбище на сельскохозяйственных землях
09:54, сегодня14
ГИБДД Казани нашла водителя Range Rover, который с матом объезжал пробку по "встречке"
09:31, сегодня48
СМИ: Казань может попасть под метеоритный дождь в декабре
08:59, сегодня12
Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до полугода, он вернется на лед 23 ноября
08:40, сегодня7
В Казани вновь горел пороховой завод
08:15, сегодня21
Сегодня в Казани ожидается +4 градуса
07:43, сегодня1
Анонимно в Казани: о выборе и женах, которые следят за своими мужьями в Интернете
20:00, 21.11.201713
Куда слетать в декабре из Казани и обратно меньше, чем за 12 000 рублей
19:00, 21.11.20177
В Татарстане задержали 24-летнего парня, изнасиловавшего 83-летнюю пенсионерку
17:59, 21.11.201751
В Татарстане осудили супругов, которые избили трех полицейских
17:49, 21.11.201715
В Набережных Челнах состоялся турнир «Ростелекома» по World of Tanks
17:47, 21.11.20175
Департамент соцпитания Казани купил Hyundai Genesis за 2,3 млн рублей
17:14, 21.11.201742
Афиша громких событий: 15 концертов в Казани до конца года, которые нельзя пропустить
17:08, 21.11.2017
Суд закрыл дело о банкротстве «Вамина»
16:39, 21.11.201715
Художник, использующий нeфть вместо красок: "Рисую сейчас Кул Шaриф и волжские пейзажи"
16:33, 21.11.201723
В Казани людям на улице предложили воспользоваться туалетом мэрии
16:08, 21.11.201731
В казанской колонии покончили с собой двое осужденных за убийство
15:43, 21.11.201725
Жителей Казани предупредили о воде с уранином, которую пустят в дома
14:57, 21.11.201727
Татарстан остался в тройке регионов России с самым большим госдолгом‍
14:45, 21.11.201719
У казанского Кремля хотят установить надпись "Россия 2018"
14:19, 21.11.201778
В Казани из-за ремонта изменили два автобусных маршрута
13:59, 21.11.20174
Эксперт о всплеске радиации на Урале: поступили как с Чернобылем
13:33, 21.11.201722
В 2018 году в России упростят смену пола в паспорте‍
12:40, 21.11.201732
Гидрометцентр РТ: выпавший в Татарстане рутений не представляет опасности
11:51, 21.11.201753
Под Казанью из-за заправки для зажигалок умерла 14-летняя школьница
11:25, 21.11.201730
Афиша 20-27 ноября: концерт Бузовой, спектакль-квест и выставка собак
11:02, 21.11.2017
Казанский художник показал мультфильм, в котором 6000 кадров были сделаны из пластилина
10:59, 21.11.20177
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Суд освободил экс-главу исполкома Челнов под подписку о невыезде

Суд освободил экс-главу исполкома Челнов под подписку о невыезде
16+
Фото: www.business-gazeta.ru
Задержание Латыпова связано с расследованием дела о земле под жилым комплексом Sunrise City

Советский суд Казани освободил экс-главу Набережных Челнов 46-летнего Фархада Латыпова под подписку о невыезде, сообщили в Следственном комитете РТ.

Напомним, Латыпов был задержан накануне сотрудниками МВД и Следственного комитета. Предварительно, задержание связано с расследованием дела о земле под жилым комплексом Sunrise City. По версии следствия, в мае 2013 года группа лиц совершила хищение двух земельных участков площадью 40 тыс. кв. м и 5568 кв. м в Набережных Челнах. Для этого они вступили в сговор с неустановленными чиновниками исполкома города и незаконно, без проведения торгов, перезаключили договор аренды земельных участков по цене 196 тыс. рублей в год.

В дальнейшем неустановленные лица переуступили право аренды на участки турецкой компании ООО «Санрайс Капитал» за 136,5 млн рублей.

Ранее по этому делу был задержан юрист компании «Еврогрупп» Альберт Халиуллин. 

 

Люция Кашапова, 22.11.2017, 17:53
Тэги: Суд
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Правильно ли насильно высаживать пассажира-безбилетника из общественного транспорта?

До окончания голосования осталось:
Да, пассажир обязан заплатить за проездНет, кондуктор или водитель не имеют право применять физическую силу к пассажиру-зайцуЯ не пользуюсь общественным транспортом
Голосов: 19
Голосовать
Голосов: 32
Голосовать
Голосов: 3
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru