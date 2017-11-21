Суд освободил экс-главу исполкома Челнов под подписку о невыезде

Задержание Латыпова связано с расследованием дела о земле под жилым комплексом Sunrise City

Советский суд Казани освободил экс-главу Набережных Челнов 46-летнего Фархада Латыпова под подписку о невыезде, сообщили в Следственном комитете РТ.

Напомним, Латыпов был задержан накануне сотрудниками МВД и Следственного комитета. Предварительно, задержание связано с расследованием дела о земле под жилым комплексом Sunrise City. По версии следствия, в мае 2013 года группа лиц совершила хищение двух земельных участков площадью 40 тыс. кв. м и 5568 кв. м в Набережных Челнах. Для этого они вступили в сговор с неустановленными чиновниками исполкома города и незаконно, без проведения торгов, перезаключили договор аренды земельных участков по цене 196 тыс. рублей в год.

В дальнейшем неустановленные лица переуступили право аренды на участки турецкой компании ООО «Санрайс Капитал» за 136,5 млн рублей.

Ранее по этому делу был задержан юрист компании «Еврогрупп» Альберт Халиуллин.