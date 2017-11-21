ДК Ленина в Казани откроют к Новому году

Культурно-досуговый комплекс имени Ленина планируют открыть до 31 декабря этого года. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

- Завершается грандиозный капитальный ремонт. Это многострадальный объект. Он долго стоял в непригодном состоянии. И вот до 31 декабря он должен быть открыт, - сказал Гимаев.

Напомним, ДК Ленина должны были сдать в конце сентября — начале октября. На его ремонт потратили 349 млн рублей.

Отметим, что культурно-досуговый комплекс будет восстановлен в стилистике советского неоклассицизма и сталинского ампира.