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Сегодня в Казани ожидается мокрый снег и + 3 градуса

Сегодня в Казани ожидается мокрый снег и + 3 градуса
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Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 23 ноября, в Казани ожидается облачная погода, утром и днем ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем 1-3 гр.тепла.

 

Люция Кашапова, 23.11.2017, 06:16
Тэги: Погода
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