Помощник прокурора, которого со следователем избили в Казани: «Ничего страшного»

Помощник прокурора Балашова Саратовской области Владимир Максимов, которого вместе с его знакомым следователем из Следственного комитета РТ избили в минувшее воскресенье около ресторана "Фортепиано" в Казани, заявил, что не хочет комментировать этот случай.

- Я бы хотел оставить без комментариев данный случай. Во-первых, не хотелось бы своих родителей тревожить, во-вторых, я должностное лицо, и мне не положено комментировать такое. Давайте пока без этого обойдемся, - сообщил он в телефонной беседе, передает "Взгляд-Инфо".

На вопрос о состоянии здоровья помощник прокурора ответил, что "ничего страшного, нормально себя чувствую".

Напомним, конфликт следователя и помощника прокурора с другими посетителями ресторана начался после пролитого стакана воды. После драки выяснилось, что у пострадавших было похищено имущество на сумму в 33000 рублей, включая служебное удостоверение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".