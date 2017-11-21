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«У дома насчитала девять штук! Умирают в мучениях». В центре Казани массово отравили ворон

«У дома насчитала девять штук! Умирают в мучениях». В центре Казани массово отравили ворон
16+
Фото: ProKazan.ru
ProKazan.ru разбирался, почему умирают птицы

Жители центра обеспокоены массовым мором ворон. В районе улиц Япеева и Нагорная мертвые птицы попадаются с пугающей регулярностью.

Жительница центра Валентина Тушканова рассказала порталу ProKazan.ru, что вороны умирают прямо на глазах.

- Во дворе одна птица прямо при мне умерла! Шевелилась, видно в мучениях умирала! Возле клюва остается кровь. На улицах часто вижу мертвых ворон, в один день у дома насчитала девять штук. Это же птица-санитар! Лучше бы крысами занялись, их в центре полно!

Орнитолог Ильгизар Рахимов подтверждает, что птицы действительно отравились. Правда, как он считает, никто намеренно их не убивал, они съели приманку, которая предназначалась не им.

- От холода они точно не могли умереть и вряд ли их массово начали сбивать автомобилисты, - рассуждает эксперт. - Вороны всеядны, едят что попало, питаются часто на помойках. Такая локализация говорит о том, что они что-то съели в одном месте. Возможно, где-то рядом травили крыс, и они съели чужую приманку.

Рахимов успокаивает: ни к чему плохому это привести не может, гибель нескольких особей не может стать катастрофой. Да и охотниками на грызунов ворон тоже можно назвать с натяжкой.

- Крысы для ворон - слишком большая добыча, - добавил эксперт.

Ольга Плешкова, 22.11.2017, 16:27
Тэги: Животные
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Комментарии

Горожанин22 ноября 2017, 16:40
Вороны - они же летающие крысы. По весне окно невозможно открыть от их ора
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Горожанин22 ноября 2017, 16:56
На Кошевого возле помойки старухи вечно кормят голубей, их там кучи, все засрали, пройти невозможно! ЗАДОЛБАЛИ МЛЯ!!!
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Дед22 ноября 2017, 16:59
Они отказались учить татарский язык, траванули их:-D
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Лох серебристый22 ноября 2017, 17:00
В ответ на комментарий пользователя
На Кошевого возле помойки старухи вечно кормят голубей, их там кучи, все засрали, пройти невозможно! ЗАДОЛБАЛИ МЛЯ!!!
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Старухи всё засрали? Отравить!
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Горожанин22 ноября 2017, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
Вороны - они же летающие крысы. По весне окно невозможно открыть от их ора
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Крысы - это голуби, а не вороны
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