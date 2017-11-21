«У дома насчитала девять штук! Умирают в мучениях». В центре Казани массово отравили ворон

ProKazan.ru разбирался, почему умирают птицы

Жители центра обеспокоены массовым мором ворон. В районе улиц Япеева и Нагорная мертвые птицы попадаются с пугающей регулярностью.

Жительница центра Валентина Тушканова рассказала порталу ProKazan.ru, что вороны умирают прямо на глазах.

- Во дворе одна птица прямо при мне умерла! Шевелилась, видно в мучениях умирала! Возле клюва остается кровь. На улицах часто вижу мертвых ворон, в один день у дома насчитала девять штук. Это же птица-санитар! Лучше бы крысами занялись, их в центре полно!

Орнитолог Ильгизар Рахимов подтверждает, что птицы действительно отравились. Правда, как он считает, никто намеренно их не убивал, они съели приманку, которая предназначалась не им.

- От холода они точно не могли умереть и вряд ли их массово начали сбивать автомобилисты, - рассуждает эксперт. - Вороны всеядны, едят что попало, питаются часто на помойках. Такая локализация говорит о том, что они что-то съели в одном месте. Возможно, где-то рядом травили крыс, и они съели чужую приманку.

Рахимов успокаивает: ни к чему плохому это привести не может, гибель нескольких особей не может стать катастрофой. Да и охотниками на грызунов ворон тоже можно назвать с натяжкой.

- Крысы для ворон - слишком большая добыча, - добавил эксперт.