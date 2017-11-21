Кредиторы «Спурт» банка увеличили свои требования на 1 млрд рублей

Кредиторы обанкротившегося "Спурт" банка увеличили свои требования более чем на 1 млрд рублей в ходе конкурсного производства с 27 сентября по 31 октября, об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

По данным на 1 ноября конкурсному управляющему предъявлены требования 1 595 заявителей на сумму 2,7 млрд рублей, в октябре сообщалось о сумме в 1,6 млрд рублей. Число кредиторов при этом увеличилось на 38 человек.

В первой очереди зарегистрированы заявления 1282 кредиторов на общую сумму 845 миллионов рублей, а в третьей очереди — 313 заявлений на сумму 1,85 млрд рублей.

Реестр требований кредиторов закроется 6 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что на ликвидацию банка "Спурт" планируется потратить 99,5 млн рублей.

27 сентября Арбитражный суд РТ признал Спурт Банк банкротом. 21 июля Центробанк отозвал лицензию у казанского банка "Спурт". По величине активов кредитная организация на 1 июля занимала 183 место в банковской системе РФ.

Спурт банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО "Татгазинвест" - региональный оператор "Газпрома" по реализации газа.