Татарстан стал лидером по количеству «приехавших» в Приволжском округе

Татарстан стал лидером по уровню миграционного прироста числа жителей занял в Приволжском федеральном округе, об этом свидетельствуют данные Росстата.

В Татарстане показатель по итогам девяти месяцев этого года составил +2511 человек. В тройку лидеров также попали Башкортостан (1462) и Самарская область (594).

По количеству выехавших из региона лидирует Башкортостан, который покинули 91 600 человек, Татарстан — 57 700 человек, Пермский край — 55 700 человек.