В 2018 году в Татарстане появятся магазины на колесах. Планируется, что автолавки будут выезжать в отдаленные деревни республики. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

- В этом году уже готовы 11 стационарных пунктов торговли, 3 из них сданы и эксплуатируются. Около 60 объектов планируется установить до конца декабря, - сказал он.

Отмечается, что в 2018 году власти Татарстана намерены продолжить программу социального обслуживания.