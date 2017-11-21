В Татарстане приставы незаконно закрыли 188 производств: возбуждено уголовное дело

В Менделеевском районе Татарстана прокуратура возбудила уголовное дело в отношении местных судебных приставов, которые незаконно закрыли 188 производств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что с декабря 2016 года судебные приставы необоснованно окончили 188 исполнительных производств.

- В качестве обоснования принятых решений они приобщили к материалам производств фиктивные письма из управляющей компании о возврате исполнительных документов и окончании взыскания, - говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».