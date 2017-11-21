В Казани на две недели закрыли проезд по Дубравной и Аметьевской магистрали

В Казани с сегодняшнего дня частично закрыта проезжая часть улицы Дубравная (напротив дома №3) и Аметьевской магистрали (около дома №54/7 по улице Гвардейская), сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Отмечается, что ограничение продлится до 6 декабря.

- На улице Дубравная ведется строительство ливневой канализации. Закрытие части Аметьевской магистрали связано с устройством заезда к жилому комплексу "Садовое кольцо" , - сообщили в ведомстве.

Также до 1 декабря поэтапно закроется проезжая часть улиц Ютазинская (вдоль здания №2) и Рахимова (вдоль здания №3 по улице Ютазинская).

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что стоимость полного ремонта улицы Магистральной, которая была признана самой "убитой" дорогой Казани, составит 314 млн рублей.