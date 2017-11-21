Минобрнауки РТ удалил со своего сайта разъяснение об обязанности изучать татарский язык

Министерство образования и науки Татарстана удалило со своего сайта разъяснение для родителей об обязанности изучать татарский язык, которое было опубликовано 7 сентября.

Так, в документе говорилось, что распространяемые в социальных сетях призывы к отказу от изучения татарского языка противоречат действующему законодательству и вводят в заблуждение родителей учащихся.

Однако данное разъяснение ведомство удалило по требованию прокуратуры РТ. Было установлено, что «разъяснения не соответствуют требованиям федерального законодательства».

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.