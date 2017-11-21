В центре Казани неизвестные решили присвоить часть сквера

Территорию сквера Котельникова перегородили цепями. ProKazan.ru узнал, законно ли это

Жители Казани в социальных сетях обратили внимание на то, что территория рядом со сквером Котельникова со стороны улицы Горького огорожена цепочками. Кто и когда установил данную конструкцию — неизвестно.

Некоторые пользователи предположили, что цепи ограничивают проезд машин на частную территорию. Действительно, рядом со сквером за высоким забором расположено некое строение. Согласно публичной кадастровой карте, по адресу Горького, 31 находится здание кафе-бистро, строительство которого не завершено.

Однако цепочка находится не на территории недостроенного кафе, а за ней. Согласно все той же кадастровой карте, это уже сквер Котельникова.

Мы обратились в мэрию Казани с просьбой прокомментировать законность установки этих цепочек.

— В ответ на ваш запрос сообщаем, данная «конструкция» в виде цепочки установлена самовольно частной организацией. В ближайшее время она будет демонтирована, — сообщили в исполкоме.

Какая именно частная организация поставила цепи, не уточняется.