В Казани задержали парня, с ножом напавшего на два центра микрофинансирования

В Казани задержали 22-летнего жителя Краснодара, который с ножом ограбил два центра микрофинансирования, об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

7 ноября в полицию позвонил представитель центра микрофинансирования, который сообщил, что неизвестный, угрожая сотруднице ножом, похитил свыше 105 тысяч рублей. Спустя 10 дней такое же сообщение поступило из офиса микрозаймов, расположенного в Советском районе города.

Полицейские задержали подозреваемого на улице, он признал свою вину, сейчас выясняется, мог ли он напасть на другие центры микрофинансирования.

Идет расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Разбой".