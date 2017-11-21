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В Казани задержали парня, с ножом напавшего на два центра микрофинансирования

В Казани задержали парня, с ножом напавшего на два центра микрофинансирования
16+
Фото: МВД РТ

В Казани задержали 22-летнего жителя Краснодара, который с ножом ограбил два центра микрофинансирования, об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

7 ноября в полицию позвонил представитель центра микрофинансирования, который сообщил, что неизвестный, угрожая сотруднице ножом, похитил свыше 105 тысяч рублей. Спустя 10 дней такое же сообщение поступило из офиса микрозаймов, расположенного в Советском районе города.

Полицейские задержали подозреваемого на улице, он признал свою вину, сейчас выясняется, мог ли он напасть на другие центры микрофинансирования.

Идет расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Разбой".

Н. Вильданов, 22.11.2017, 11:59
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин22 ноября 2017, 12:15
Оборзевших ростовщиков не жалко ни разу.
0
1
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Горожанин22 ноября 2017, 12:20
В ответ на комментарий пользователя
Оборзевших ростовщиков не жалко ни разу.
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Как и этого оборванца
0
1
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Синий трезвенник22 ноября 2017, 12:28
А, что у него с руками? Беда какая-то.
0
0
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