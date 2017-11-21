Блогер из РТ обвинил организаторов шоу на Первом канале «Я могу» в подмене участников

Блогер из Татарстана Нияз Аксаков обвинил организаторов передачи на Первом канале «Я могу», которую ведет Леонид Якубович, в подмене участников. Об этом блогер рассказал своим подписчикам.

Так, 22 октября в шоу принимал участие мужчина с феноменальной памятью. Организаторы шоу попросили его запомнить 300 человек в зале. Из 200 фотографий, участник выбрал 10 человек, которые были в тот день на съемках.

Однако, по словам, блогера, одна женщина не была на съемках передачи, на фото которой указал участник шоу. Позже выяснилось, что эта женщина снимается в эпизодических съемках. В тот день она заболела и не смогла прийти на съемки. А фото, видимо, организаторы шоу забыли заменить, передает "Бизнес Онлайн".

Отмечается, что Первый канал пока данную ситуацию никак не прокомментировал.