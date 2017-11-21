Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский‍

Умер российский оперный певец Дмитрий Хворостовский, об этом рассказал народный артист России и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, передает РБК.

По словам Кобзона, музыкант скончался в Швейцарии, при этом российский исполнитель Дмитрий Маликов сообщил РИА Новости, что это произошло в Лондоне. Он умер в 3:36 утра по лондонскому времени.

Позже информацию о смерти певца в Лондоне ТАСС подтвердил агент артиста.

​В 2015 году Хворостовский объявил, что страдает от опухоли мозга и начинает лечение. ​Впоследствии из-за болезни он неоднократно отменял свои выступления. В частности, в связи с этим в сентябре прошлого года был отменен концерт Хворостовского в Вене, а в декабре того же года — в Москве. Позже в этом же месяце певец отказался от участия в оперных постановках, а спустя еще несколько месяцев, в июне, были отменены запланированные артистом на сезон 2017–2018 годов выступления в Венской государственной опере.

Напомним, в 2011 году Хворостовский приехал на концерт в Казань, тогда же он рассказал, что в 1989 году впервые приехал в город на фестиваль им. Шаляпина. "В Казани я очень хорошо себя чувствую, ведь у меня есть татарские корни – мой дедушка - мамин папа, погибший на фронте в 1941 году, был на половину татарин и я во многом похож на него, хоть лично мы не были знакомы", - говорил музыкант.