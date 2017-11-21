ГИБДД Казани нашла водителя Range Rover, который с матом объезжал пробку по «встречке»

ГИБДД Казани установила личность водителя Range Rover, который 7 ноября объехал пробку на улице Ершова по встречной полосе движения, нецензурно оскорбляя других водителей. Об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

- Видеозапись была изучена и приняты необходимые действия для привлечения нарушителей к ответственности. Водителем Land Rover Range Rover оказался мужчина 1973 г. р., работающий в одном из охранных предприятий. 20 ноября 2017 года в отношении него составлен административный материал по ч.4 ст. 12.15 КРФоАП ("Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения"), - сообщили в ГИБДД.

Водителю грозит наказание вплоть до лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев, материалы направлен в суд.

Сейчас также устанавливается личность другого водителя, который объезжал пробку по "встречке", мигая дальним светом.