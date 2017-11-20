В Татарстане задержали 24-летнего парня, изнасиловавшего 83-летнюю пенсионерку

В Кукморском районе Татарстана задержали 24-летнего парня, который изнасиловал 83-летнюю пенсионерку, об этом сообщает "Татар Информ".

Около часа ночи 18 ноября подозреваемый пробрался в частный дом в селе Лубяны, избил престарелую хозяйку и изнасиловал ее. На следующий день в полицию Кукморского района обратился участковый, рассказавший о преступлении.

Полицейские показали пострадавшей женщине фотографии возможных подозреваемых – на одной из них она опознала насильника, им оказался житель деревни Усть-Люга Кировской области.

20 ноября его задержали в Кукморском районе, где он попался в засаду.

Сейчас идет расследование.