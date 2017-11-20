Куда слетать в декабре из Казани и обратно меньше, чем за 12 000 рублей

ProKazan.ru составил подборку недорогих перелетов для тех, у кого, несмотря на кризис, душа просит путешествий и смены обстановки перед Новым годом

Казань — Ереван — Казань 9 930 рублей

Средняя температура в декабре в столице Армении составляет +4°C. Большую часть месяца светит солнце, однако пасмурные дни тоже не редкость. Если потеплее одеться, можно съездить в горы — они прекрасны в любую погоду. Цены на жилье и питание в этой стране радуют: место в хостеле стоит от 300 рублей за ночь, номер в отеле — от 1500 рублей, обед в среднем обойдется в 250 рублей.

Перелет в из Казани в Ереван с пересадкой в Москве стоит 9 928 рублей. С собой в ручную кладь можно взять небольшую сумку или рюкзак (до 10 кг), за багаж нужно будет доплатить.



Фото: Wikimedia Commons

Казань — Стамбул — Казань 10 150 рублей

Стамбул — крупнейший город Турции и мегаполис с населением более 14 миллионов человек. Этот город никогда не спит и турист в любое время года найдет, чем здесь заняться и что посмотреть. Тем более в декабре тут не так холодно, средняя температура +10 — +15°C.

За 10 000 рублей слетать в Стамбул на неделю из Казани можно найти только на 13 декабря. Билет предусматривает пересадку во Внуково (Москва) и смену авиакомпаний: сначала UTair, потом «Победа». Багаж в стоимость не включен, ручная кладь — всего 5 кг.



Фото: Pixabay

Казань — Милан — Казань 11 100 рублей

Всего за 11 тысяч из Казани можно слетать в столицу мировой моды — отличный вариант для тех, кто хочет пройтись по бутикам и прикупить нарядов к Новому году.

Билеты за такую цену есть только с вылетом 13 декабря и возвращением через неделю. Как обычно, багаж не включен и нужно сделать пересадку в Москве. Опять нужно будет сменить авиакомпанию. Перелет Москва—Милан осуществляет «Победа», поэтому сумка в ручной клади должна весить максимум 5 кг. Кстати, не забудьте и про шенгенскую визу — оформить ее нужно заранее.



Фото: Pixabay

Казань — Рига — Казань 11 300 рублей

В декабре в столице Латвии проводятся традиционные европейские рождественские ярмарки. Здесь можно попробовать пряничное печенье и купить сувениры. Недели будет достаточно, чтобы не только изучить Ригу, но и посетить ближайшие города: Сигулду, Юрмалу, Цесис, Елгаву и другие.

Перелеты в Ригу за 11 300 рублей есть в начале и середине декабря. По пути — пересадка в Москве, багаж не предусмотрен — только ручная кладь до 10 кг. Для посещения Латвии россиянам также нужна шенгенская виза.



Фото: Pixabay

Казань — Кишинев — Казань 11 950 рублей

Столица Молдавии — отличный вариант для тех, кто хочет экзотики. Здесь мало достопримечательностей и туристов. Зато есть отличная возможность самостоятельно изучить жизнь этой постсоветской республики.

Билет из Казани в Кишинев обойдется почти в 12 000 рублей. За эту цену рейс есть только 9 декабря. Летит авиакомпания S7 с пересадкой в Москве. В стоимость входит ручная кладь до 10 кг.



Фото: Wikimedia Commons

