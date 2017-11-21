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«В отпуск в США»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть

«В отпуск в США»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть
16+
Фото: Евгения Тюрина
Истории о том, как интересно отдохнуть

В этой рубрике мы рассказываем на примере историй казанцев, как можно выгодно отдохнуть в других городах и странах, на берегу моря и в горах. В прошлый раз мы говорили о Камчатке, сегодня - рассказ о путешествии по Соединенным Штатам Америки. 

Евгения Тюрина, студентка

Когда ездила: Я ездила в США по программе Work&Travel. Была в Америке с 10 июня по 24 сентября, но путешествовала только с 10 сентября. Виза в Америку обязательна, и получить ее нужно, пройдя собеседование в посольстве в Москве. Я ездила по J1 визе — это студенческая виза, для участников программы Work&Travel. 

Билеты: Перелет из Москвы туда-обратно обошелся в 34 000 рублей, но это учитывая, что они были куплены накануне вылета. Если покупать билеты заранее в обе стороны, они будут стоять на 5 000, а то и 10 000 рублей дешевле. Так же билеты с пересадкой в Европе можно купить по очень низкой цене. 


Где останавливалась: В Америке проживание в отеле очень дорогое, особенно учитывая нынешний курс. За сутки в номере на окраине города придется выложить 4 500 рублей. Лучше пользоваться сервисами бронирования жилья, такими как Airbnb — здесь можно снять неплохую комнату в среднем за 6 000-12 000 рублей в месяц или каучсерфингом.  

Передвижение по штатам: Во всех крупных городах Америки есть метро, одна поездка стоит от 130 рублей. Стоимость поездки на автобусе примерно такая же. Так же в Америке распространен UberPoo — это такое же такси, но вы едете не одни, а с попутчиком, поэтому цена делится на двоих. 

ЕдаПродукты в Америке, не такие дорогие, как кажется. Можно купить хорошую корзину продуктов за 900-1800 рублей. Выбор в магазинах огромный, можно купить все, что пожелаете. Самый дешевый магазин в США - Walmart, это подобие нашего Ашана.

Кончено же, Америка славится своим фастфудом. Такие кафе там практически на каждом шагу. Большой комплексный обед обойдется в среднем в 180-400 рублей. Также в Америке стоит попробовать пиццу, она очень вкусная и стоит всего 90-180 рублей за большой кусок. Но если вы хотите сэкономить и наесться вдоволь, то стоит идти в Buffet - это кафе по типу шведского стола. Вы платите 600-1200 рублей и можете есть сколько пожелаете. В таких кафе есть все: фрукты, сладости, напитки, представлены разные кухни - японская, итальянская. Можно за раз попробовать все.

Сувениры: За дешевыми сувенирами советую ехать в ChinaTown - это огромный китайский район, где все стоит в два-три раза дешевле. Многие везут из Штатов не только магнитики и всякие мелочи, но и закупаются одеждой, обувью и сумками. Если вы хотите купить вещи, то в Америке есть очень дешевые магазины - Tj-mazz, Marshals, Ross, где продают брендовые вещи по очень низким ценам. Например, там можно купить хорошие джинсы за 600 рублей, кожаную сумку за 1200 рублей. 

Топ-10 мест, которые стоит посетить 

Times Square

Самое знаменитое место в Америке, о котором знает даже школьник – это, конечно же, площадь в Нью-Йорке Times Square – самое сердце города. Это место куда нужно отправиться в первую очередь. Желательно посетить его дважды – утром и вечером, и вы будто бы окажетесь в абсолютно разных местах. Огромные небоскребы, свет экранов и тысячи туристов, влюбленные в это место – вот что такое Times Square. Именно там вы почувствуете себя героем любимого фильма и поймете, что не зря попали в Штаты. Там хочется просто сесть и остановить время и узнать чувства каждого из этих людей, ведь они наверняка так же, как и вы влюблены в этом место.

Центральный парк в Нью-Йорке

Каждый турист приехав в Нью-Йорк незамедлительно отравляется в Центральных парк. Это отдельный природный остров посреди огромного количества небоскребов. настолько огромен, что каждый может найти что-то по душе. На территории парка есть зоопарк, множество кафе, можно взять велосипед напрокат или просто поваляться на траве, глядя на величественные высотки.

Статуя Свободы

Невозможно обойти стороной самый известный символ Америки – статую Свободы. 46-метровая леди (93 метра вместе с постаментом) расположена на маленьком островке недалеко от Нью-Йорка. На самом деле ехать к подножию статуи считается бессмысленным, так как там ее совсем не видно, эти экскурсии платные. Гораздо лучше будет воспользоваться паромом, который ходит ежедневно каждые 30 минут совершенно бесплатно. Помимо самой статуи, с парома открывается живописный вид на необыкновенно красивые высотки Нью-Йорка.

Вашингтон

Невозможно узнать страну, не побывав в столице, но так нельзя сказать про США. Америка настолько многогранна, и каждый город не похож на другой. Вашингтон – это необыкновенное сочетание «белых воротничков» со странными и безумными людьми, но в этом и его великолепие. Конечно же, каждый турист в Вашингтоне должен посетить самое важное и знаменитое для Америки место – Белый Дом. Также вас не оставят равнодушными здание Капитолия, Пентагон, монумент Вашингтона и многочисленные музеи и галереи, вход в большинство которых бесплатный. Между прочим Вашингтон – уникальный город, так как он расположился на территории сразу на трех штатов, поэтому у вас есть возможность попасть в три штата одновременно.

Пляж Санта-Моника в Лос-Анджелесе

Санта- Моника – это городок в округе Лос-Анджелеса прямо на берегу Тихого океана. Он очень уютный, с невысокими домишками, тенистыми улицами и маленькими пекарнями. Когда идешь по Санта-Монике всегда кажется будто ты в каком-то европейском городе и вовсе не в огромной Америке. Если вы приехали на этот пляж, обязательно дождитесь заката. Эта красота стоит того, чтобы перелететь всю Америку и увидеть. На Санта-Монику ежедневно стекается сотни людей, туристы и просто жители города, чтобы погулять, позаниматься спортом, прокатиться на велосипеде. Также здесь есть огромный парк аттракционов, так что развлечение можно найти не только взрослым, но и детям. Жизнь здесь похожа на яркий калейдоскоп с ежесекундно меняющимися картинками, так что впечатлений от увиденного вам хватит на долго.

Голливуд и аллея славы в Лос-Анджелесе

Все мы любим голливудские фильмы и тысячу раз видели знаменитые буквы “HOLLYWOOD” на экране. Но на самом деле эта известная достопримечательность не производит абсолютно никаких впечатлений, так же как и аллея славы. Это просто улица длинною в 15 кварталов, где на плитах выбиты звезды с именами великих актеров, певцов, режиссеров. 

Сан-Франциско

Конечно же, символом Сан-Франциско по праву можно назвать мост «Золотые ворота». Главная местная достопримечательность как бы «впускает» Тихий океан в залив Сан-Франциско. Каждый турист может пройтись по мосту или прокатиться по нему на велосипеде. Рядом с мостом расположено множество кафе и суверенных магазинов. А со смотровой площадки можно увидеть известную во всем мире остров-тюрьму Алькатрас. Если вы все-твки приехали в этот город, обязательно прокатитесь на трамвае по городу. Поездка стоит 10 долларов (600 рублей) и продолжается 10-15 минут, но впечатлений доставит гораздо больше.

Ниагарский Водопад

Ниагарский водопад – самый большой водопад в северной Америке, разделяющий США и Канаду. Само место представляет огромную территорию со всевозможными развлечениями для туристов. Самое незабываемое из них – это поездка на теплоходе прямо к водопаду. В момент, когда ты проплывешь совсем рядом с водяной стеной, которая обдает водой с высоты 20-этажного дома, просто захватывает дух. По вечерам здесь устраивают световое шоу. Выглядит это просто фантастически, особенно в ансамбле с огнями Торонто. И все это великолепие заканчивается невероятно красивым салютом.

Национальный парк Zion

Это место однозначно понравится истинным ценителям живой природы. Парк славится своими масштабными каньонами. Высокие плато, узкие лабиринты, впечатляющие панорамные виды – вот неполный список того, чем готов порадовать национальный парк. Вход стоит около 1500 рублей с автомобиля. Попав в сюда, каждый турист получает карту, в которой прописаны маршруты, их продолжительность и расстояние. Таким образом, каждый может выбрать наиболее подходящий путь. Пройдя полностью маршрут, вам открывается невероятно красивый вид, который никого не оставит равнодушным. Невероятная природа, свежий воздух, уединения от шума и жизни в мегаполиса – вот ради чего стоит посетить этот парк.

Las Vegas

Под обаяния этого города попадает каждый, кто оказывается впутан в ночную жизнь Вегаса. Конечно же, это место совсем не для детей, и стоит приехать сюда будучи совершеннолетним (21+), иначе вы будете лишены всех удовольствий, которые предлагает город Грехов. Невозможно уехать из Лас-Вегаса, не поиграв в казино и не увидев легендарные танцующие фонтаны Беладжио. Лас-Вегас это город в котором есть своя Венеция, с гондолами, Париж с маленькой Эйфелевой башней, и даже Греция, которая представлена крупнейшим отелем Цезарь Палас. Провести здесь пару дней, отдаться фортуне и наслаждаться азартными развлечениями – не самый худший вариант сценария.

Автор: Евгения Тюрина

Светлана Михайлова, 22.11.2017, 12:36
Тэги: Туризм, Отдых
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Комментарии

Горожанин22 ноября 2017, 13:15
Увы. Мне это не грозит...
0
2
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Горожанин22 ноября 2017, 13:18
А мне "южный" централ гро$ит
0
0
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