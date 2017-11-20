В Татарстане осудили супругов, которые избили трех полицейских

В Мензелинске осудили двух супругов, которые избили трех полицейских, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

6 июня пьяные 42-летняя женщина и ее 44-летний супруг в гостях у своей знакомой в поселке им. Воровского Мензелинского района избили троих сотрудников полиции, прибывших по сообщению о предполагаемом избиении местного жителя. Подсудимые нанесли сотрудникам полиции удары руками по лицу и телу.

Супругов признали виновными в совершении преступления по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", женщину осудил на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года, а мужчину — на 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.