Анонимно в Казани: о выборе и женах, которые следят за своими мужьями в Интернете

Портал ProKazan.ru запускает новую рубрику, в рамках которой будет рассказывать о том, что обсуждают жители города в Сети

О выборе

- Ситуация такая - мне 21, со своим парнем я встречаюсь 2 года. Полгода назад он попал в аварию, и по итогу он инвалид колясочник, обращались в разные клиники, но все говорят, что он уже не встанет. Я ещё молодая и хочу жить нормально, но и парня люблю, думаю что делать? Расстаться? Ведь счастливого будущего мне с ним не видать, если уж честно...

О лужах

- Сегодня один очень умный человек проехался по луже и облил народ у остановки, один очень добрый человек догнал его машину на светофоре и оторвал боковое зеркало.

О женах

- Зашла недавно в историю браузера у мужа в поисках чего-то невероятного. В принципе ожидала увидеть что-то с автомобилями или интим какой. А нашла запросы: как понять, что нужно жене. Жена не отпускает погулять с друзьями. Думаю, пора стать помягче с ним.

О деньгах

- Вот мне одному кажется!? Каждые выходные (пт-вс) все заведения заполнены отдыхающими, куда не зайдешь на столах - обилием спиртное кальяны и т.д. Но при этом все жалуются на низкие з.п. Среднее з.п 25т.р или я ошибаюсь? Это парадокс какой-то...