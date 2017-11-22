Пахом в Казани: «Чтобы обрести дар ясновидения, надо удариться головой об стену»

Скандальный артист, ведущий шоу "Сверхестественный отбор" на ТВ-3 рассказал даре ясновидения и местах силы в столице РТ

Сергей Пахомов, скандально известный аваргандист, актер и участник шоу “Битва экстрасенсов” провел съемки нового шоу “Сверхъестественный отбор” в Казани. По замыслу шоу здесь силы друг друга проверяют местные экстрасенсы. ProKazan.ru пообщался с эпатажным шоуменом .

Где и как живет современный юродивый?

- Я часто с собой вместе живу. Но иногда я сам себе так надоедаю, что дистанцируюсь от самого себя. Моя история такая: был человек со своими особенностями, Сергей Пахомов, и был у него лирический герой Пахом. Они были дистанционны, Сергей Пахомов управлял, отражался в Пахоме, но были они двумя разными категориями. Постепенно в результате какие-то театральных проектов, то “Битва экстрасенсов”, то актер, то лекции, постепенно Пахом захватил Сергей Пахомова. Произошла диффузия и герой-юродивый захватил Сергея Пахомова

Говорят, юродивые ни к чему не привязаны. А есть вещи, без которых вам трудно обходиться?

- Я преисполнен сентиментальности. Привыкая к чему-то, люблю ходить по одним и тем же улицам, в этом смысле я нежная натура.

Как получилось, что из творчества вы перешли в эзотерику? Когда и как это произошло?

- Это все одно и то же. Что такое художник? Это человек, который из льняной тряпочки, масла и кисточки что-то сделает и это будет стоить миллионы - сердец, любви или денег. То же самое это чудодейственная зона. Существует смерть, существует предназначение, существует предчувствие. Существуют непонятки капитальные. Поэтому здесь огромнейшая связь.

Как обрести талант ясновидения?

- Надо просто как следует разбежаться и головой об стену. Если будет какое-то озарение, то не обессудьте. Был такой хороший пример унтер-офицера в Петербурге. В начале века была очень популярна хиромантия, вот они собирались, определяли по шишечкам головы, какие способности у человека, какими он обладает энергиями. И пришел туда какой-то унтер-офицер и что-то у него шишку ума не нащупали. Он обиделся и набил ее на голове. Пришел на следующий день и был изгнан.

Опишите Казань на энергетическом уровне

- В Казани прекраснейшая энергия. я вижу здесь состояние покоя и силы. Здесь христианские традиции объединены с мусульманскими на каком-то особенном гуманитарном фоне. Не представляю здесь радикального мусульманства, я вижу общечеловеческие вещи: взаимоуважение, любовь, хлебосольные начала. И конечно, мощные дохристианские традиции, язычество - поклонение древу жизни, поклонению природным божествам, энергиям. Даже несмотря на то, что доктрины сменились, языческие природные начала присутствуют здесь, и мне это очень нравится.

Где в Казани есть места силы?

- Эти места обозначены архитектурой. Существуют циклы мест силы: явно обозначенные, такие как Кремль, центральная площадь. И есть маргинальные, дополнительные круги. Странные, тайные места. Они могут быть и снаружи, и скрываться от глаз. Места силы - это стихийность. Есть такие вещи, происходящие помимо воли человека. Например, тянет куда-то, ноги сами пришли. Такие вещи я практикую, я вообще в любой город прихожу, встаю и иду в бессознательном состоянии.