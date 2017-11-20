В Казани людям на улице предложили воспользоваться туалетом мэрии

Туристам в центре Казани предложили воспользоваться туалетом в здании мэрии, плакат появился на здании соседнего со зданием исполкома кафе. Об этом сообщает "Реальное время".

- Туалет через 250 метров в мэрии, — говорится в сообщении русском и английском языках.

Вероятно, туристы, выходящие из Кремля, из-за отсутствия туалеты вынуждены были пользоваться близлежащим двором, что не понравилось жителям домов, расположенных около него.

В итоге было принято решение направлять всех желающих в туалет мэрии.