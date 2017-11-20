Художник, использующий нeфть вместо красок: «Рисую сейчас Кул Шaриф и волжские пейзажи»

Корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с Виталием Касаткиным и узнал один из секретов "татарской" нефти

Виталий Касаткин - потомственный петербургский художник, который работает в оригинальной технике «Рельефной живописи». Он необычен тем, что свои картины рисует... нeфтью.

- Нефть - это удивительный продукт природы, который можно использовать и в сфере искусства, - объясняет художник. - После высыхания она совершенно не пахнет.

Идею использования нефти Виталию Касaткину подали в Международной Гильдии мастеров. Экспериментируя с новыми "красками" художник смог дополнить свою технику рельефной живописи с использованием нефти.

Как оказалось, нефтяная палитра способна заменить привычные яркие краски и помочь передать неповторимый колорит Санкт- Петербурга и природу севера. Сейчас автор работает над экспозицией "Красоты России", куда войдут самые необычные и красивые места нашей страны.

Картина Санкт-Петербурга, нарисованная нефтью

"Мне нравится Казань, поэтому нарисовал нефтью мечеть Кул Шариф"

Татарстан займет особое место в этой экспозиции, ведь здесь добывают уникальную нефть. С точки зрения художника, конечно. Оказывается, она имеет красивый светло коричневый оттенок, которого нигде больше нет. К тому же нефть, добываемая в Татарстане, более густая, поэтому идеально подходит для оформления работ. Например, для паспарту - специальной картонной рамки.

Татарская нефть попала в руки художника случайно. На одном из мероприятий сотрудники "Татнефти" подарили ему бутылку "черного золота". Ее в итоге хватило на несколько картин, да еще и на мастер-класс по рисованию нефтью хватило.

Татарстану посвящена целая серия работ. Среди них, события 1917-го года в Казани, мечеть Кул Шариф в Кремле и волжские пейзажи.

"Мечтаю привезти свою выставку в Казань"

Выставка нефтяных картин успешно путешествует по России, вот только в столице Татарстана ни разу не была. Но, как признается художник, он очень хотел бы привезти свои картины в Казань. Тем боле, что это нефтедобывающий регион.