У казанского Кремля хотят установить надпись «Россия 2018»

В разных районах города хотят установить скульптуру мальчика-пионера, запускающего бумажный самолетик в Авиастроительном районе города, и тюльпана – одного из символов Универсиады-2013

В Казани около Кремля архитекторы предложили установить на зеленой зоне инсталляцию, посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу – надпись "Россия-2018" и разбросанные вокруг мячи. Такую идею высказали мэру города Ильсуру Метшину, сообщается на официальном портале мэрии города.

- Метшин отметил, что перед турниром необходимо сделать несколько точек для фотографирования болельщиков, одной из которых и станет эта инсталляция. По мнению главы города, фотозоны также можно разместить у стадиона "Казань Арена" на подходе к объекту и возле Центра семьи "Казан", где будет располагаться фан-зона, - говорится в сообщении.

Также поступило предложение установить на территории Старо-Татарской слободы инсталляцию татарского оконного наличника, которая одновременно может служить рамкой для фотографирования. На улице Марджани хотят поставить фигуры татарских дедушки и бабушки, девушки с чак-чаком.

В разных районах города хотят установить скульптуру мальчика-пионера, запускающего бумажный самолетик в Авиастроительном районе города, и тюльпана – одного из символов Универсиады-2013.

ЧМ-2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Из них уже открылись арены «Лужники» и «Спартак» в Москве, стадион «Санкт-Петербург», арена «Фишт» в Сочи и «Казань Арена». Жеребьевка группового этапа мирового первенства состоится 1 декабря.

Напомним, всего в чемпионате мира примут участие 32 сборные: Россия, Германия, Англия, Бельгия, Дания, Испания, Исландия, Польша, Португалия, Франция, Сербия, Швеция, Хорватия, Швейцария, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу, Уругвай, Мексика, Панама, Коста-Рика, Австралия, Иран, Япония, Саудовская Аравия, Южная Корея, Египет, Тунис, Марокко, Нигерия, Сенегал.